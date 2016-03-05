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    Ван Гаал: «Рэшфорд не спас меня, он получил шанс благодаря моей философии»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не согласен с тем, что 18-летний Маркус Рэшфорд, забивший 4 гола за 2 матча, помог ему остаться в клубе.

    «Я читал, что Рэшфорд спас меня от увольнения. Нет, вовсе нет. Рэшфорд получил свой шанс благодаря моей философии, ну и политике клуба, разумеется. Тоже самое можно сказать про Варелу и других молодых игроков. Теперь вы видите, почему мы никого не купили в январе. Философия заключается в том, чтобы иметь небольшой состав и давать возможность играть молодежи», — заявил ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    05.03.2016 09:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 5 марта 2016, 18:21

      Если я не ошибаюсь, то некоторое время назад этот толстый кусок сала говорил что ему приходится выпускать молодежь только потому,что у него полный лазарет травмированных игроков.А теперь,как молодежь стрельнула, решил обернуть это в свою пользу нагнав про философию,сучонок))P.S.И в январе вы никого не купили только потому что,потратили столько бабла ранее (Мартиналь,Депай,Блинд и др.) что в отсутствии результата после таких вливаний тебя скорее нахер послали с твоими новыми запросами.Ведь если бы так пошло и дальше,то ты бы и Месси с Роналду попросил купить,а не добившись успеха сказал бы что либо у тебя дофига травмированных,либо что футболисты которые куплены говно,и нужно купить еще футболистов примерено миллионов на 500,вот тогда мол твой тренерский талант сможет хоть что-то показать.Хитрожопый как и Каппело,навыклянчивал контракт на 2-4 года с отступными в 10 лямов и теперь тебя,при таких то результатах, хуй уволишь без калосальных потерь.

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 марта 2016, 12:49

      Специально так сказал,похвалишь-сглазишь!Он в свое время сказал что этот парень может горы свернуть,дисциплина тоже полезное дело в команде.

      0
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 5 марта 2016, 11:11

      Вот пидор!!! Ебать зазнался!!! ЧМО! У него оказывается характер хуже чем у моура....

      3
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      Рейтинг: +118

      Лыков 5 марта 2016, 10:51

      Сука конченый

      3
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      Рейтинг: +12

      _bedboynet_ 5 марта 2016, 09:36

      это крутая философия, присваивать любые положительные исходы, нет чтобы парня похвалить, поблагодарить..

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