Азар: «Я счастлив в «Челси», даже когда плохо играю»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал слухи о возможном уходе из команды.

«Планы на будущее всегда одни и те же: выигрывать трофеи в этом сезоне, через два года и через три. Я всегда был счастлив здесь. Я счастлив, даже когда плохо играю. Я знаю, что таков футбол, но все время стараюсь сохранять на лице улыбку», – сказал Азар.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Азар провел 25 матчей и не забил ни одного гола, отметившись тремя результативными передачами.