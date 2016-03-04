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    Азар: «Я счастлив в «Челси», даже когда плохо играю»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал слухи о возможном уходе из команды.

    «Планы на будущее всегда одни и те же: выигрывать трофеи в этом сезоне, через два года и через три. Я всегда был счастлив здесь. Я счастлив, даже когда плохо играю. Я знаю, что таков футбол, но все время стараюсь сохранять на лице улыбку», – сказал Азар.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Азар провел 25 матчей и не забил ни одного гола, отметившись тремя результативными передачами.

    Источник: Goal.com

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    04.03.2016 20:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 4 марта 2016, 21:02

      Еще бы он счастлив не был. Нихрена не делает для команды, а бабла получает больше всех!

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