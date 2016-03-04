Азар: «Я счастлив в «Челси», даже когда плохо играю»

Еще бы он счастлив не был. Нихрена не делает для команды, а бабла получает больше всех!
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал слухи о возможном уходе из команды.
«Планы на будущее всегда одни и те же: выигрывать трофеи в этом сезоне, через два года и через три. Я всегда был счастлив здесь. Я счастлив, даже когда плохо играю. Я знаю, что таков футбол, но все время стараюсь сохранять на лице улыбку», – сказал Азар.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Азар провел 25 матчей и не забил ни одного гола, отметившись тремя результативными передачами.