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УЕФА составляет символическую сборную чемпионатов Европы

4 марта 2016, 19:32
11

УЕФА проводит голосование среди болельщиков, чтобы определить состав символической сборной всех чемпионатов Европы.

Отметим, что в список кандидатов попали два футболиста сборной СССР – вратарь Лев Яшин и нападающий Валентин Иванов.

Полностью перечень претендентов на попадание в эту символическую команду выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Петер Шмейхель (Дания), Лев Яшин (СССР), Дино Дзофф (Италия).

Защитники: Франц Беккенбауэр (ФРГ), Лоран Блан (Франция), Траянос Деллас (Греция), Джачинто Факкетти (Италия), Карл-Хайнц Ферстер (ФРГ), Жорди Альба (Испания), Филипп Лам (Германия), Паоло Мальдини (Италия), Антон Ондруш (Чехословакия), Карлес Пуйоль (Испания), Роналд Куман (Голландия), Серхио Рамос (Испания), Франк Райкард (Голландия), Маттиас Заммер (Германия), Лилиан Тюрам (Франция).

Полузащитники: Драган Джаич (Югославия), Руд Гуллит (Голландия), Андрес Иньеста (Испания), Луиш Фигу (Португалия), Павел Недвед (Чехия), Гюнтер Нетцер (ФРГ), Антонин Паненка (Чехословакия), Андреа Пирло (Италия), Мишель Платини (Франция), Карел Поборски (Чехия), Луис Суарес (Испания), Жан Тигана (Франция), Хави (Испания), Теодорос Загоракис (Греция), Зинедин Зидан (Франция).

Нападающие: Брайан Лаудруп (Дания), Оливер Бирхофф (Германия), Ангелос Харистеас (Греция), Герд Мюллер (ФРГ), Тьерри Анри (Франция), Хорст Хрубеш (ФРГ), Валентин Иванов (СССР), Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ), Криштиану Роналду (Португалия), Алан Ширер (Англия), Фернандо Торрес (Испания), Давид Трезеге (Франция), Марко ван Бастен (Голландия), Давид Вилья (Испания), Давор Шукер (Хорватия).

Источник: УЕФА
Европа
Комментарии (11)
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Asbjorn
1457109600
Расстроится ли Роналду если не попадёт в нее?
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selkoka
1457112839
Да бред проводить голосование такое. Большая часть голосующих особо и представлять не будет ничего о таких игроках, как Хорст Хрубеш и других, игравших 20-30 лет назад и более.
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Добрый Бобер
1457113909
Может имеет смысл разделить хотя бы на XX-ый и XXI-ый век? Это ж всё равно, что выбирать лучшего музыканта среди Баха, Глинки и Линдеманна...
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Ronni_10
1457113969
На мой взгляд здесь также должен быть Йохан Кройф, по крайней мере вместо Харистеаса
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Ubuntu
1457114583
Yashin Beckenbauer Lahm Maldin
i Luís Figo Nedvěd Zidane Pirlo Ivano
v Ronaldo Van Basten
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Juve1897
1457116991
Где Месси? Вы идиоты совсем чтоли?
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Juve1897
1457117055
Это в каком невнимосе надо быть чтобы Обладателя 5ти золотых мячей не включить в сборную всех времён?!
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Juve1897
1457117095
Ааа, Европы?) тогда понятно.
Ответить
Juve1897
1457117146
Тогда где Кантона, Дель Пьеро?
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Predator_utm
1457121397
где ж Backgam ?
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