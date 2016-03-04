УЕФА составляет символическую сборную чемпионатов Европы

УЕФА проводит голосование среди болельщиков, чтобы определить состав символической сборной всех чемпионатов Европы.

Отметим, что в список кандидатов попали два футболиста сборной СССР – вратарь Лев Яшин и нападающий Валентин Иванов.

Полностью перечень претендентов на попадание в эту символическую команду выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Петер Шмейхель (Дания), Лев Яшин (СССР), Дино Дзофф (Италия).

Защитники: Франц Беккенбауэр (ФРГ), Лоран Блан (Франция), Траянос Деллас (Греция), Джачинто Факкетти (Италия), Карл-Хайнц Ферстер (ФРГ), Жорди Альба (Испания), Филипп Лам (Германия), Паоло Мальдини (Италия), Антон Ондруш (Чехословакия), Карлес Пуйоль (Испания), Роналд Куман (Голландия), Серхио Рамос (Испания), Франк Райкард (Голландия), Маттиас Заммер (Германия), Лилиан Тюрам (Франция).

Полузащитники: Драган Джаич (Югославия), Руд Гуллит (Голландия), Андрес Иньеста (Испания), Луиш Фигу (Португалия), Павел Недвед (Чехия), Гюнтер Нетцер (ФРГ), Антонин Паненка (Чехословакия), Андреа Пирло (Италия), Мишель Платини (Франция), Карел Поборски (Чехия), Луис Суарес (Испания), Жан Тигана (Франция), Хави (Испания), Теодорос Загоракис (Греция), Зинедин Зидан (Франция).

Нападающие: Брайан Лаудруп (Дания), Оливер Бирхофф (Германия), Ангелос Харистеас (Греция), Герд Мюллер (ФРГ), Тьерри Анри (Франция), Хорст Хрубеш (ФРГ), Валентин Иванов (СССР), Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ), Криштиану Роналду (Португалия), Алан Ширер (Англия), Фернандо Торрес (Испания), Давид Трезеге (Франция), Марко ван Бастен (Голландия), Давид Вилья (Испания), Давор Шукер (Хорватия).