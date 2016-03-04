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    Ловчев: «Проблемы в центре обороны могут оказаться фатальными для «Спартака»

    Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своими мыслями о перспективах красно-белых в заключительной весенней части чемпионата России.

    «Команда, велика вероятность, закончит сезон на том же месте, на котором сейчас и находится, – на четвертом. Это будет логично в том числе и потому, что зимой, помимо Мельгарехо, укрепиться не удалось. Можно, конечно, говорить, что избавились от балласта, но тем самым могло ухудшиться качество тренировочного процесса – одно дело, когда борются 20 равных футболистов, а другое – когда основному составу противостоит довольно много молодежи. Мне думается, фатальными могут оказаться проблемы в центре обороны.

    Что делать Аленичеву? Вспоминаю, как явно прогрессировала его прошлая команда, «Арсенал», в весенней части предыдущего сезона. Вот и «Спартаку» нужно показать прогресс. Все-таки даже при том, что купили только одного игрока, тренеры уже более полугода с командой работают, прошли полноценные сборы. Аленичев определился с костяком. Важно показать прогресс и отдельных футболистов – скажем, Кутепова. Он плохо начал в составе, потом стал получше, а первый тайм с «Уралом» в его исполнении был хорош.

    Какая пара центральных защитников будет основной? Боккетти – Кутепов. Знаю, что в зимнее окно, если бы была найдена команда, ушел бы и центральный защитник Гранат. Но сейчас, когда отпустили в «Баварию» Таски, этот вопрос неактуален. А для Кутепова эти 12 матчей – возможно, решающие в карьере. Если он не проявит себя, не утвердится, другого такого матча на уровне большой команды у него может и не быть», - отметил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.03.2016 17:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11227

      alp 4 марта 2016, 22:22

      пусь ничья будет.. хотя, если кони накидают кб я не буду расстраиватся

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 марта 2016, 18:27

      Как всегда, разговоры ни о чём ))) Если (партак и выпрыгнет из штанов, то по осени в Европе позора не оберётся

      -2
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      ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > APchelov 4 марта 2016, 18:49

      Ну помоему позорно выступают все без исключения наши в еврокубках,ну кроме Зенита ну здесь просто другие финансовые возможности

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 марта 2016, 18:08

      Ничего сразу не будет, не купили высококлассных центральных защитников,дайте время молодым

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 18:05

      Весь Спартак выглядит как натянутый по всем направлениям ... .
      И если даже сконцентрироваться на какой-нибудь одной проблеме - знчит всё равно порвётся в другом, может даже и неожиданном месте.

      -1
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      Рейтинг: +20

      Какеручи 4 марта 2016, 17:54

      А ничего что Аленичеву дали строить команду?и чемпионства и результата от него не требовали?Дайте КОМАНДУ постороить!!!а потом спрашивайте!Или сразу цели ставьте!

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Какеручи 4 марта 2016, 18:09

      Хотелось бы, чтобы Аленичев строил команду хотя бы пять лет, как Волера.
      Потом, когда уже станет неотвратимо и абсолютно ясно, что из себя представляет этот более-футболист-чем-тренер, взять очередного истинного спартаковца, и пусть тоже пять лет тянет время.
      Тогда следующий Титул придёт к Спартаку лет через шестьдесят. Этих бывших, но славных спартачей знаете сколько!!! И все порулить хотят.

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      Рейтинг: +5175

      Каратель > ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 18:49

      расскажи лучше как зенит строил команду в СССР,сколь строили то,чтобы к1984 построить?прикрыл бы ротик,да книжки читать начал или уроки делать

      2
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 18:51

      А что Валера то,он то как раз результат делал два серебра и бронза,,,а на золото состав не тянул явно был слабее чем у Зенита и ЦСКА

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 20:18

      Помним-помним, Зенит с Кубком - 1944г., Зенит с золотом -1984г.

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