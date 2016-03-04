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    Терри: «То, что делает в этом сезоне «Лестер», просто невероятно»

    Капитан «Челси» Джон Терри признался, что в чемпионской гонке АПЛ он болеет за «Лестер».

    «То, что делает в этом сезоне «Лестер», просто невероятно. Если честно, то хочу чтобы они стали чемпионами Англии. Думаю, люди немного устали от того, что одни и те же команды выигрывают трофеи. Это будет здорово для футбола в целом.

    «Лестер» — настоящий пример для маленьких клубов. Несколько грамотных приобретений, верные решения тренерского штаба, и любая команда может оказаться на вершине», — сказал опытный защитник.

    Источник: Skysports

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    04.03.2016 11:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 4 марта 2016, 16:45

      Верно Терри говорит,я тоже думал,что Лестер максимум до НГ продержится,ан нет,ошибся,стабильно прет.

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