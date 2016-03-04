В «Барселоне» готовятся к «насыщенному трансферному лету»

Вице-президент "Барселоны" Сусанна Монье, отвечающая за экономические вопросы, рассказала о том, как команда собирается проводить летний трансферный период.

"Нас ждет насыщенное трансферное лето. Но мы никогда не комментируем вероятность того или иного перехода и не озвучиваем наши интересы, потому что не обнародуем те вещи, над которыми работаем по ходу сезона", – сообщила Монье.