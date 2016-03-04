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    В «Барселоне» готовятся к «насыщенному трансферному лету»

    Вице-президент "Барселоны" Сусанна Монье, отвечающая за экономические вопросы, рассказала о том, как команда собирается проводить летний трансферный период.

    "Нас ждет насыщенное трансферное лето. Но мы никогда не комментируем вероятность того или иного перехода и не озвучиваем наши интересы, потому что не обнародуем те вещи, над которыми работаем по ходу сезона", – сообщила Монье.

    Источник: Goal.com

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    04.03.2016 08:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      Flamencoo 5 марта 2016, 10:08

      Лучшая защита в испании сейчас только у Атлетико Мадрид!!! Связка Маскерано Пике в прошлом сезоне была крепче бетона!!! Надо брать Маркиньоса и отдать наконец то Бартру в АПЛ пусть выживает если сможет!!! А по честному я бы купил Хименаса того самого железного матраца)))) Маркиньос и Хименес чем вам не Маскерано и Пике))) Форса Барса!!!

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      Рейтинг: +19

      Flamencoo 5 марта 2016, 10:04

      Лучш

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