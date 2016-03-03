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    Эррера надеется, что «Манчестер Юнайтед» займет место в первой четверке

    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера верит, что его команда может занять четвертое место в чемпионате Англии и попасть в Лигу чемпионов.

    "Мы играем со страстью и боремся до конца. Мы можем выигрывать матчи, даже не показывая свою лучшую игру. Я настроен оптимистично. Наша команда все еще участвует в трех турнирах и можем успешно завершить сезон", - сказал Эррера.

    Напомним, что после 28 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в чемпионате Англии. В Лиге Европы команда вышла в 1/8 финала, где сыграет с "Ливерпулем", а в 1/4 финала Кубка Англии - с "Вест Хэмом".

    Источник: Itv

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    03.03.2016 20:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      RedArmyMU 4 марта 2016, 09:47

      смысл (?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      DanikI21 > RedArmyMU 5 марта 2016, 12:23

      Как это смысл? В Лч попадем

      0
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