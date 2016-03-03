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    Роналду: «Моя статистика — это результат тяжелой многолетней работы»

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, как тяжело ему приходится заниматься на тренировках, чтобы добиваться результата на футбольных полях. Также португалец прокомментировал шансы "сливочных" на победу в Лиге чемпионов.

    "Моя статистика — это результат тяжелой многолетней работы. Не хочу терять эту волну, несмотря на возникшие сложности в Примере. "Реал" продолжает выступать в Лиге чемпионов, и этот турнир крайне важен для каждого члена нашего клуба, тем более с учетом того, что никто не выигрывал его чаще нас. Так что не все потеряно.

    Талант ничего не стоит без усердной работы. Мне хочется продолжать в том же духе и иметь возможность выигрывать титулы с командой и получать индивидуальные награды, радуя болельщиков", — сказал лидер команды.

    Источник: AS

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    03.03.2016 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 3 марта 2016, 19:42

      для барсы сейчас важнее всего выиграть второй раз подряд кубок лч..такого еше ни кого не было...

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