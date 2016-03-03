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    Аспиликуэта не хочет уходить из «Челси»

    Защитник Сесар Аспиликуэта намерен отыграл за "Челси" еще не один сезон. Таким образом, футболист развеял слухи о возвращении в "Марсель".

    "Я рассчитываю провести в "Челси" еще несколько лет. Я очень счастлив здесь и не думаю о переходе в другую команду. Я думаю только о синих.

    "Марсель" оказал на меня большое влияние, дал шанс открыть для себя Европу. Я очень хорошо себя чувствовал во французском клубе. Но если и я уйду из "Челси", то только туда, где смогу развиваться еще сильнее, чем в лондонской команде", – сказал футболист.

    Действующий контракт защитника с "Челси" рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Daily Mail

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    03.03.2016 17:34
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