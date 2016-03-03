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    Бруно: «Мне очень нравится в «Крыльях»

    Нападающий "Крыльев Советов" Джанни Бруно рассказал о том, как прошли его первые тренировки в новом клубе.

    "Мне очень нравится в "Крыльях". В команде отличная атмосфера, меня хорошо встретили. Чувствую поддержку со всех сторон. С нетерпением жду своего дебюта в новой команде. Готов сыграть на любой позиции в атаке. Там, где, по мнению тренера, буду максимально полезен.

    Я знаком с Франком Веркотереном. Это очень заслуженный специалист, у которого большое имя в футболе. Но главная причина моего перехода была не в тренере. Мне хотелось нового серьезного вызова в карьере. В России очень сильный чемпионат, и я хочу попробовать свои силы на этом уровне.

    На какой позиции больше всего нравится действовать в игре? Для меня позиция в атаке не принципиальна. Могу действовать как на левом фланге, так и на правом. Также смещаюсь в центр. Физически же чувствую себя превосходно. Полон сил и готов к игре", — сказал форвард.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    03.03.2016 16:35
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