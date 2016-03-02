Ван Гаал: «Теперь Рэшфорду будет сложнее»

Ван Гаал уйдет и скажет что оставил свет молодёжи,а Моур по сути испоганит таланты и понакупает шлак..это факт=))поэтому руководству МЮ нужно определится что лучше молодежь или результаты моура
Наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал предупредил юного нападающего Маркуса Рэшфорда, что ему будет только сложнее.
"В игре за резервы он был быстр и играл на обоих флангах. Я поставил его на позицию нападающего. Никогда не знаешь, справится ли игрок с ритмом команды. У него получилось.
Первый матч – это вовсе не так сложно, ведь игрок максимально сфокусирован. Теперь давление выше, а люди будут смотреть на него иначе. После четырех голов фанаты ждут пятого. У него есть свои таланты. Он может "вынюхать" момент раньше остальных", - сказал ван Гаал.