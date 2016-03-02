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    Ван Гаал: «Теперь Рэшфорду будет сложнее»

    Наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал предупредил юного нападающего Маркуса Рэшфорда, что ему будет только сложнее.

    "В игре за резервы он был быстр и играл на обоих флангах. Я поставил его на позицию нападающего. Никогда не знаешь, справится ли игрок с ритмом команды. У него получилось.

    Первый матч – это вовсе не так сложно, ведь игрок максимально сфокусирован. Теперь давление выше, а люди будут смотреть на него иначе. После четырех голов фанаты ждут пятого. У него есть свои таланты. Он может "вынюхать" момент раньше остальных", - сказал ван Гаал.

    Источник: FourFourTwo

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    02.03.2016 06:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 2 марта 2016, 11:23

      Ван Гаал уйдет и скажет что оставил свет молодёжи,а Моур по сути испоганит таланты и понакупает шлак..это факт=))поэтому руководству МЮ нужно определится что лучше молодежь или результаты моура

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