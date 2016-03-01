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    Бубнов: «Игра в Кубке даст ответы на многие вопросы»

    Экс-спартаковец Александр Бубнов высказался о матче красно-белых с ЦСКА, который состоится 6 марта в рамках 19-го тура РФПЛ.

    "Посмотрим на "армейцев" в кубковой игре с "Уфой". Пока они не в идеальной форме, о чем сами говорят, но к дерби команда уже должна быть готова на 100%. Думаю, с "Уфой" легко не будет: Перевертайло хорошо подготовится. Пока кажется, что "армейцы", если отталкиваться от товарищеских матчей, лучше подготовлены к сезону, чем "Спартак", но игра в Кубке даст ответы на многие вопросы.

    Что касается "Спартака", то у красно-белых есть проблема в центральной зоне, в обороне. На мой взгляд, самая надежная связка у них — это Гранат и Боккетти. Что касается группы атаки, то у "Спартака" она очень приличная, и ЦСКА легко здесь не будет. Если команда Аленичева сумеет надежно сыграть в обороне, то у нее шансы будут достаточно высокие. И если "Спартак" выиграет, то заметно улучшит свое турнирное положение, будет реально бороться за место в Лиге чемпионов. Аленичев говорил о чемпионских амбициях. Если команда обыграет лидера, то это уже будут не голословные заявления. Борьба за первые места сильно обострится", - сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    01.03.2016 12:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 15:03

      "...Гранаты,﻿ дают осечки.. примерно 50 на 50" (Брат-2). Вот так будет объективнее, ага.

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