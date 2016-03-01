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    В «Боруссии» хотят сохранить Гюндогана

    Руководство дортмундской "Боруссии" по-прежнему старается удержать в своей команде полузащитника Илкая Гюндогана. По словам спортивного директора немецкого клуба Михаэля Цорка, на сегодняшний день это ключевой игрок основного состава.

    "Очевидно, что Гюндоган является в "Боруссии" ключевым игроком. Поэтому мы пытаемся продлить контракт с ним. Если будет необходимо, мы готовы и проявить терпение", — сказал представитель клуба.

    Действующий контракт Гюндогана с "Боруссией" рассчитан до лета 2017 года.

    Источник: Bild

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    01.03.2016 08:44
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