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    Василий Березуцкий: «К игре против «Спартака» должен быть готов»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своем состоянии.

    – Василий, вы не полетели на кубковый матч в Уфу, чем изрядно напугали своих болельщиков. Можете их как-то успокоить?

    – Наверное, могу. На самом деле по сравнению с последними месяцами чувствую себя уже относительно неплохо. Вот и на сборах провел по тайму в двух играх. При этом болевые ощущения в ноге еще, конечно, остаются – для их окончательного преодоления нужно время.

    Но в целом, к игре в выходные против "Спартака" должен быть готов, а вот в Уфу не полетел, поскольку играть на жестком искусственном поле, да еще в мороз мне сейчас просто противопоказано, – сказал Березуцкий.

    Источник: Спортфакт

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    29.02.2016 23:45
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