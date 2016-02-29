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    Луис: «Лион» играл лучше, чем мы»

    Защитник "ПСЖ" Давид Луис не считает, что его команда незаслуженно проиграла "Лиону" (1:2) в матче чемпионата Франции.

    "Мы играли не очень хорошо, были уставшими. Нам не хватало резкости, интенсивности, а "Лион" играл лучше. Гол во втором тайме мы забили, но в игру не вернулись. Невозможно все же выигрывать все матчи. Но мы работаем над этим каждый день. Поэтому все разочарованы. "Лион" же могу поздравить", - сказал бразилец.

    Напомним, что это поражение стало первым для парижан в сезоне Лиги 1.

    Источник: Le Figaro

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    29.02.2016 17:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 29 февраля 2016, 19:39

      Я думал, у ПСЖ будет сезон без поражений. Но они, очевидно, такой задачи себе не ставили.

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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 29 февраля 2016, 17:56

      ждите следующего от нас!!!

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