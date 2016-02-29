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    Матюиди: «Поражение никак на нас не отразится»

    Полузащитник "ПСЖ" Блейз Матюиди прокомментировал вчерашнее поражение своей команды в гостевом матче 28-го тура чемпионата Франции от "Лиона" (1:2). По словам футболиста, такой результат не повлияет на дальнейшую игру команды.

    "Поражение никак на нас не отразится. Мы все также продолжим бороться во всех турнирах. Конечно, приоритет мы отдаем Лиге чемпионов, так как в чемпионате сумели сильно оторваться от конкурентов", - сказал француз.

    Отметим, что "Лион" нанес "ПСЖ" первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

    Источник: Goal.com

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    29.02.2016 15:06
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