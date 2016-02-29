Перес поддержал Зидана и предоставил контроль над трансферами

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и президент мадридской команды Флорентино Перес провели встречу. На ней глава клуба выразил поддержку тренеру и предоставил полный контроль над трансферами. При этом Зидан будет иметь право распоряжаться даже неприкосновенными игроками.

В последнем матче Примеры "сливочные" со счетом 0:1 уступили "Атлетико". На данный момент "Реал" набрал в чемпионате Испании 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице.