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    Перес поддержал Зидана и предоставил контроль над трансферами

    Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и президент мадридской команды Флорентино Перес провели встречу. На ней глава клуба выразил поддержку тренеру и предоставил полный контроль над трансферами. При этом Зидан будет иметь право распоряжаться даже неприкосновенными игроками.

    В последнем матче Примеры "сливочные" со счетом 0:1 уступили "Атлетико". На данный момент "Реал" набрал в чемпионате Испании 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: Cadena Cope

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    29.02.2016 11:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +80

      cruiff 29 февраля 2016, 13:16

      Хорошая новость, значит Реал не соперник и в следующем сезоне.

      0
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      Рейтинг: +281

      trudovik 29 февраля 2016, 11:34

      Перес при каждой встрече выражал поддержку Бенитесу, но все мы знаем как это кончилось) У этого дедушки творятся странные вещи в черепной коробке. Не факт, что после следующего поражения реала, мы не увидим Зизу с табличкой "ищу работу".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +352

      mauxa > trudovik 29 февраля 2016, 11:51

      против Бенитеса были болельщики и половина игроков, так что тут какая бы не была дурная голова, но против всех не попрешь..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 29 февраля 2016, 11:25

      Наконец то Перес принял правильное решение!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 29 февраля 2016, 11:10

      отличная новость)

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