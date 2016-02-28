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    Ван Гаал: «Рэшфорд – особенный талант»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал после победы своих подопечных в матче 27-го тура АПЛ над "Арсеналом" (3:2) прокомментировал игру нападающего Маркуса Рэшфорда, оформившего дубль.

    "Когда предоставлен такой небольшой выбор исполнителей, можно дать шанс молодежи. В обратном случае у них мало возможностей. По моему опыту молодые игроки всегда удачно проводят первый матч. Второй – уже другое. Рэшфорд сыграл здорово в обоих матчах, он является особенным талантом", – сказал ван Гаал.

    "МЮ" – "Арсенал" – 3:2. Рэшфорд обеспечил хозяевам победу (ВИДЕО)

    Источник: BBC

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    28.02.2016 20:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 февраля 2016, 23:19

      Парень уже вошёл в истори как нужно увеличить зарплату в 10 раз за 2 матча)

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      Рейтинг: +22

      Alexdnepr 28 февраля 2016, 23:35

      Рэшфорд за три дня увеличил в разы свою зарплату и трансферную стоимость))))

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