Гросс: «Дзюбе будет легче попасть в «Баварию», чем в сборную России по биатлону»

Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс считает, что нападающему "Зенита" Артему Дзюбе будет легче попасть в "Баварию", чем в биатлонную команду.

– На днях к вам в Токсово приезжал игрок "Зенита" Артем Дзюба и даже поучаствовал в тренировке.

– Очень интересный опыт получился. Повеселились, хорошо провели время.

– Вы раньше знали, кто такой Дзюба?

– Конечно! Всей командой мы смотрели матч "Спартак" – "Зенит" на "Открытие Арене", когда Дзюба своим голом спас свою команду. Я бы советовал Артему перейти в "Баварию", за которую болею. Кстати, если к биатлону вернуться, очень удивило, насколько он силен в стрельбе. Но над лыжным ходом еще нужно работать. Может, ему мяч и здесь надо было дать? И все же в "Баварию" ему, думаю, будет легче попасть, чем в сборную России по биатлону.