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    Гросс: «Дзюбе будет легче попасть в «Баварию», чем в сборную России по биатлону»

    Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс считает, что нападающему "Зенита" Артему Дзюбе будет легче попасть в "Баварию", чем в биатлонную команду.

    – На днях к вам в Токсово приезжал игрок "Зенита" Артем Дзюба и даже поучаствовал в тренировке.

    – Очень интересный опыт получился. Повеселились, хорошо провели время.

    – Вы раньше знали, кто такой Дзюба?

    – Конечно! Всей командой мы смотрели матч "Спартак" – "Зенит" на "Открытие Арене", когда Дзюба своим голом спас свою команду. Я бы советовал Артему перейти в "Баварию", за которую болею. Кстати, если к биатлону вернуться, очень удивило, насколько он силен в стрельбе. Но над лыжным ходом еще нужно работать. Может, ему мяч и здесь надо было дать? И все же в "Баварию" ему, думаю, будет легче попасть, чем в сборную России по биатлону.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.02.2016 17:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 февраля 2016, 23:17

      И не туды, и не сюды ему не попасть. Да в ворота тоже

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