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    Мини-футбол. Россиянки одержали вторую победу над сборной Чехии

    Женская молодежная сборная России по мини-футболу, усиленная несколькими игроками первой команды, одержала победу и во втором товарищеском поединке против сборной Чехии, который прошел 27 февраля в городе Хомутов.

    С первых минут россиянки завладели инициативой, однако прежде чем забить заставили понервничать своих болельщиков - долгое время мяч упорно не шел в ворота в, казалось бы, стопроцентных ситуациях.

    Счет открыла на 9-й минуте Маргарита Семенова, она же и поставила голевую точку на 33-й минуте, а между этим по голу также записали на свой счет Ксения Олькова, Оксана Пегова и Эльнара Гамидова. У чешек дубль на счету Денисы Скаловой. В итоге - победа россиянок, 5:2.

    Товарищеский матч

    Чехия - Россия - 2:5 (1:3)

    Голы: 0:1 – Семенова, 9. 0:2 – Олькова, 15. 0:3 – Пегова, 19. 1:3 – Скалова, 19. 1:4 – Гамидова, 30. 1:5 – Семенова, 33. 2:5 – Скалова, 39.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 13:01
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