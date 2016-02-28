Мутко: «После Евро-2016 у сборной России будет освобожденный тренер»

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко заявил, что после чемпионата Европы 2016 года, который пройдет во Франции, у сборной России будет освобожденный тренер. Напомним, что сейчас наставником национальной команды является Леонид Слуцкий, который также занимает аналогичный пост в московском ЦСКА.

"Слуцкий решит вопрос о своем будущем самостоятельно. На Eвро-2016 он повезет сборную, а там будем обсуждать и примем решение. После Евро у сборной будет освобожденный тренер", - сообщил Мутко.