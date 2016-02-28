Не подошедший «Анжи» украинец может перейти в «Атлетико»

Полузащитник "Металлиста" Юрий Ткачук может перейти в мадридский "Атлетико". 20-летний футболист тренируется с командой и близок к подписанию контракта с "матрасниками", информирует испанское издание Laverdad.

В нынешнем сезоне УПЛ Ткачук провел на поле 39 минут, за которые не сумел отметиться результативными действиями. В феврале футболиста просматривал "Анжи", но не стал заключать с ним контракт.