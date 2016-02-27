Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне: «Барселона» вряд ли проиграет три матча. Наша цель – финишировать в тройке»

    Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о перспективах команды в борьбе за чемпионство после победы в матче 26-го тура Примеры против "Реала" (0:1).

    "Барселона" превосходна. Вряд ли они проиграют три матча. Наши мысли сосредоточены на достижении своей цели – финишировать в тройке. Мы хотим закончить чемпионат как можно выше в таблице", – сказал Симеоне.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2016 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      edubokom 28 февраля 2016, 04:34

      В Испании 2-е и 3-е места не имеют большого различия. Но для Атлетико обойти Реал-значит жизнь удалась на все100.Кстати, то же самое можно сказать, если поменять в таблице Реал и Барсу.И это при том, что Атлетико сейчас показывает лучший командный футбол, и работа тренера видна не вооружённым взглядом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11