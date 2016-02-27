Симеоне: «Барселона» вряд ли проиграет три матча. Наша цель – финишировать в тройке»

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о перспективах команды в борьбе за чемпионство после победы в матче 26-го тура Примеры против "Реала" (0:1).

"Барселона" превосходна. Вряд ли они проиграют три матча. Наши мысли сосредоточены на достижении своей цели – финишировать в тройке. Мы хотим закончить чемпионат как можно выше в таблице", – сказал Симеоне.