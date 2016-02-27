Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рамос: «Криштиану просто неправильно выразился»

    Защитник "Реала" Серхио Рамос подвел итог матча 26-го тура Примеры против "Атлетико" (0:1).

    "После плохих результатов отзывы о нас тоже будут плохими, но я не собираюсь искать оправданий. Как капитан я горжусь всеми игроками, теперь мы должны быть едины, должны поддерживать друг друга и жертвовать собой", – сказал Рамос.

    Также футболист прокомментировал высказывание своего одноклубника Криштиану Роналду, который заявил, что другие игроки команды не соответствуют его уровню, и это является причиной неудач.

    "Я не думаю, что Криштиану хотел обвинить кого-то из своих партнеров, я его очень хорошо знаю. Он просто неправильно выразился".

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2016 22:01
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 27 февраля 2016, 23:10

      Все верно говорит. Дипломат.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 27 февраля 2016, 22:40

      Ну да типа вы меня не так поняли,ваше сиятельство?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 февраля 2016, 22:08

      прежде чем что то говорить надо подумать а у него мысли как бы поскорей свалить к своему другу на уикенд

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11