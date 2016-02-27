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    Зидан: «Я доволен работой Иско»

    Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на слова бывшего футболиста команды Ивана Эльгеры, который раскритиковал полузащитника "сливочных" Иско за низкую эффективность.

    "Я доволен работой Иско. Если обратить внимание на количество его голов и голевых передач, то очевидно, что он должен прогрессировать. Однако он первый, кто знает об этом", — встал за защиту подопечного Зидана.

    В текущем сезоне Иско сыграл в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил гол и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Marca

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    27.02.2016 08:45
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