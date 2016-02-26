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    Дзюба заинтересовал «Лацио»

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в сферу интересов итальянского "Лацио". Сообщается, что римский клуб в ближайшее летнее трансферное окно будет вести активные поиски нового форварда, так как команду, вероятнее всего, покинет Мирослав Клозе, принявший решение закончить карьеру, а также Алессандро Матри, который вернется в "Милан" по окончании срока аренды.

    Дзюба является одним из вариантов усиления линии атаки "орлов". По данным источника, сумма возможного трансфера оценивается в 10-15 миллионов евро. Такими деньгами римляне смогут располагать в случае выгодной продажи полузащитника Фелипе Андерсона.

    В текущем сезоне за "Зенит" Дзюба сыграл в 28 матчах, забил 16 голов и отдал шесть голевых передач.

    Источник: Calciomercato

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    26.02.2016 15:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 27 февраля 2016, 09:47

      Пусть лучше Кокорина забирают!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 26 февраля 2016, 23:46

      Что Лацио может предложить лучше, чем в Зените? Зарплата, регулярное попадание в состав? Участие в ЛЧ? Русский язык и отношение людей к Дзюбе как к знаменитости большой? Не-а, он туда не поедет

      0
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      Рейтинг: +8

      Нигма 26 февраля 2016, 21:26

      Туалеты будет чистить?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      199077 26 февраля 2016, 20:55

      Даже вонючий Сапог здесь))) гы-гы
      бомжи везде нагадить успевают))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 26 февраля 2016, 20:45

      пока не загубил карьеру, лучше уехать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 февраля 2016, 17:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это копейки для Зенита, только если сам Дзюбиньо захочет, а он наверно уже видит себя в топ клубе.

      -5
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      Рейтинг: 0

      pablo 845 26 февраля 2016, 17:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что,непллохой вариант

      -6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 февраля 2016, 16:25

      Хотел бы играть за бугром,давно бы уехал, предложения были,но там столько платить не будут

      -2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 февраля 2016, 16:08

      Дзюба=Клозе! Фантастика! Артёма теперь до лета не покинет головокружение

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 февраля 2016, 15:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Италии бензин дорог, решили бревна в России покупать

      -5
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      Рейтинг: +1608

      кто там > REDWHITE_ 26 февраля 2016, 17:27

      жаль твоего парня=) злопамятная ты су ченька)

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > кто там 26 февраля 2016, 17:46

      ты забавная, прыщавая малолетка))))

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      Рейтинг: +1608

      кто там > REDWHITE_ 26 февраля 2016, 18:18

      ну да ну да) костя костя какой же ты дэбил) не позорь хоть свой любимый клуб и адекватных болел спартака=) если ты родился с синдромом задержки в развитии и уже аж к 76 годам(судя по дате) все еще 13 летний зпэровец не надо это афишировать=)

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