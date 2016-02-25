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    Мораес получил рецидив травмы в матче с «Манчестер Сити»

    Форвард киевского "Динамо" Мораес Алуизио усугубил травму мышцы, от которой только недавно восстановился. Произошло это вчера, когда бразилец вышел на замену в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:3).

    "Мораес пропустил достаточно на сборах. Он и Теодорчик выглядели примерно равными. К сожалению, Мораес получил травму сейчас – после игры он чувствует приводящую, к сожалению, опять.

    Я понимал, что если его поставить в состав, то он будет отдаваться на 100%, но даже в первом тайме мышца может не выдержать, потому что не до конца он залечил. Он говорит, что не болит, но прошло еще недостаточно времени, чтобы он полностью восстановился от этой травмы", — сказал главный тренер команды Сергей Ребров.

    Источник: Football.ua

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    25.02.2016 06:29
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