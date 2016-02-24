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    Кокорин: «Матч в Лиге чемпионов похож на игру за сборную»

    Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сравнил выступление в Лиге чемпионов с матчами за сборную России. Напомним, футболист дебютировал в Лиге чемпионов в первой игре 1/8 финала против "Бенфики" (0:1).

    "Думаю, матч в Лиге чемпионов по ощущениям похож на игру за сборную России на крупных турнирах.

    Естественно, было заметно, что мы играли после достаточно большой паузы, тогда как соперник постоянно выступает в чемпионате Португалии. У них наиграны связи, чувствовалось, что физически и тактически "Бенфика" была лучше готова.

    Но у нас есть время подготовиться к ответной встрече через матчи в чемпионате и Кубке России, а потом хорошо сыграть дома с португальцами", — сказал Кокорин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.02.2016 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 февраля 2016, 21:19

      Да и играешь также, как и за сборную! Никакой пользы!

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