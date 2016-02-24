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    Моуринью: «Лучшим решением для меня будет приступить к работе со следующего сезона»

    Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что он намерен вернуться к работе в следующем сезоне.

    "Я очень скучаю по футболу, так как люблю эту игру. Но в жизни нужно принимать хорошо взвешенные решения. В данный момент я наслаждаюсь свободным временем, хотя журналисты постоянно отправляют меня в разные клубы, то в "Интер", то в Китай.

    Мне кажется, что лучшим решением для меня будет приступить к работе со следующего сезона", — сказал Моуринью.

    Ранее сообщалось, что португальский наставник договорился с "Манчестер Юнайтед".

    Источник: Guardian.com

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    24.02.2016 17:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 24 февраля 2016, 19:13

      А я думал все уже решено! Если не Моуринью пойдет в МЮ, то кто?

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