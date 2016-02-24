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    Наставник «Байера» дисквалифицирован на пять матчей

    Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт наказан пятиматчевой дисквалификацией на матчи чемпионата Германии.

    Такое наказание наложено на наставника немецким футбольным союзом. В матче против дортмундской "Боруссии" (0:1), Шмидт был удален со скамейки, но отказался уйти на трибуну. В итоге, матч был прерван на 9 минут до тех пор, пока наставник не выполнил требование арбитра.

    Шмидт пропустит три матча чемпионата Германии, а еще на две игры он дисквалифицирован условно. Таким образом, наставник не будет тренерской скамейке во время матчей с "Майнцем", "Вердером" и "Аугсбургом". Кроме того, тренер оштрафован на 20 тысяч евро.

    Источник: DFB

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    24.02.2016 16:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Mr.K 24 февраля 2016, 19:22

      наставник не будет тренерской скамейке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Mr.K 24 февраля 2016, 19:34

      )

      0
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