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    Симеоне: «ПСВ способен нас огорчить»

    Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о своих ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ.

    "В настоящий момент команда набрала хорошую форму. Мы выиграли несколько матчей, потом была ничья, а сейчас впереди напряженный период с несколькими сложными матчами.

    ПСВ очень сильный соперник, он опасен в атаке и способен нас огорчить. Голландцы забивают по-разному – после стандартов, индивидуальных проходов, комбинаций... Ждем этой встречи с нетерпением.

    В Нидерландах с ними может соперничать только "Аякс". Но это другой турнир, и нас ждет матч в высоком темпе, в ходе которого игрокам предстоит затратить немало сил. Наша цель – диктовать свои условия.

    Чтобы выиграть Лигу чемпионов, надо провести не так много матчей, как в чемпионате, но это очень сложные матчи. Мы хотим идти по дистанции от игры к игре, этого я требую от своих футболистов. Ты не можешь заранее думать о титуле.

    Для начала мы хотим победить в Эйндховене", – сказал Симеоне.

    Источник: УЕФА

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    24.02.2016 07:53
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