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    Лига чемпионов. «Ювентус» и «Бавария» сыграли вничью

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле разошелся миром с "Баварией". В первой половине счет открыл Томас Мюллер. В начале второго тайма преимущество гостей удвоил Арьен Роббен. Впрочем, "Ювентус" сумел отыграться благодаря голам Пауло Дибалы и Стефано Стураро.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Ювентус (Италия) – Бавария (Германия) - 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мюллер, 43; 0:2 - Роббен, 55; 1:2 - Дибала, 63; 2:2 - Стураро, 76

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2016 00:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 24 февраля 2016, 10:29

      Ппц тут ереси, какой камбэк? В мюнхене когда оправятся от травм наши рослые защитники, пройдуться катком и все, с 0-2 отыграться не спорю солидно, но это на своем поле)

      -3
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      Рейтинг: +34

      Moglover 24 февраля 2016, 10:21

      Спасибо Юве за игру, Могут пройти немцев, ждём ответной игры через 3 недели. Forza Juve!

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 24 февраля 2016, 04:29

      Юве, это самая непредсказуемая команда в Европе, которая может и умеет надрать задницу кому угодно и когда угодно. Вспомним прошлогодний полуфинал где у Реала, ну скажем мягко чтобы фанов не обидеть, попросту шансов было мало, хотя перед матчами все в один голос орали что Оеал катком пройдётся. Сейчас, парни, назовите мне любую команду которая бы у Баварии с 0:2 ушла бы да так что последние 20 минут немцы играли поджав хвост, это мало кто оспорит те кто смотрел матч. Молодцы Юве!жду матча в Мюнхене. Дух у команды бешеный!

      4
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 24 февраля 2016, 01:41

      Два гола-то баварцы с нарушениями забили: в первом игрок в офсайде полностью закрывал обзор Буффону, а во втором Левандовски Погба в центре поля завалил и создал таким образом численное преимущество в контратаке.

      1
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      Рейтинг: -21

      ozi-007 > aimer1988 24 февраля 2016, 13:10

      Ты что драчек?? Какие там были нарушения?? Про офсайд ты канеш дал))) Всё что ты написал бред даже обсуждать не хочеться)

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 24 февраля 2016, 01:25

      Это была игра топ-команд, одна посильнее но и вторая такого уровня, какого например среди команд АПЛ сейчас нет.

      1
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      Рейтинг: +12

      Rajger#9 24 февраля 2016, 00:53

      Могли и выиграть Баварцы ну что же результативная ничья в гостях тоже неплохой результат

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 февраля 2016, 00:52

      Спасибо за камбэк ЮВЕ

      4
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