Лига чемпионов. «Ювентус» и «Бавария» сыграли вничью

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле разошелся миром с "Баварией". В первой половине счет открыл Томас Мюллер. В начале второго тайма преимущество гостей удвоил Арьен Роббен. Впрочем, "Ювентус" сумел отыграться благодаря голам Пауло Дибалы и Стефано Стураро.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Ювентус (Италия) – Бавария (Германия) - 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мюллер, 43; 0:2 - Роббен, 55; 1:2 - Дибала, 63; 2:2 - Стураро, 76