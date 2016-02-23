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    Безбородов обслужит матч между «Лацио» и «Галатасараем»

    Глава комитета судейства и инспектирования РФС Николай Левников дал оценку назначению российской бригады арбитров, во главе с Владиславом Безбородовым, на ответный матч 1/16 Лиги Европы между "Лацио" и "Галатасараем".

    "Не вижу ничего удивительного. "Локомотив" же играет с "Фенербахче", клубы не стали разводить. УЕФА толерантная организация. К тому же предстоящий матч пройдет не в Турции, а в Италии. В УЕФА все просчитали. Думаю, политическая ситуация не окажет какого-то давления на Безбородова. Он опытный арбитр, в УЕФА ему доверяют. Влад будет судить объективно, нейтрально и квалифицированно", — сказал Левников.

    Напомним, что матч "Лацио" – "Галатасарай" состоится 25 февраля. Начало – в 21:00 по московскому времени. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2016 23:59
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