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    Орье может вернуться в состав «ПСЖ»

    Ивуарийский защитник "ПСЖ" Серж Орье в ближайшее время может быть возвращен в основной состав клуба.

    Напомним, что футболист был отправлен в молодежный состав, после того, как позволил себе ряд оскорбительных высказываний о главном тренере Лоране Блане и партнерах по команде.

    Впрочем, Блан настаивает на возвращении игрока, так как рассчитывает на него в матчах Лиги чемпионов. Также многие футболисты "ПСЖ" простили Орье и хотят, чтобы он вернулся.

    Впрочем, судьба игрока будет решаться на встрече между президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи и владельцем команды шейхом Мохаммедом бен Хамадом Аль-Тани.

    Стоит отметить, что Орье длительное время не мог правильно записать извинения со своей стороны. Футболист не сумел записать речь после первых трех попыток. В итоге, Аль-Хелайфи пришел в ярость, сломал дверь в комнате и пообещал никуда не выпускать Орье до тех пор, пока он не справится с записью.

    Источник: Francefootball

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    23.02.2016 21:07
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