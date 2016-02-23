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    Коло Туре: «Постараюсь заставить «Ливерпуль» передумать»

    Защитник "Ливерпуля" Коло Туре признался, что он постарается сделать все возможное, чтобы заставить клуб пересмотреть свое отношение к продлению контракта.

    Сообщается, что в конце нынешнего сезона Туре покинет клуб, поскольку ливерпульцы не намерены продлевать его контракт.

    "Будущее меня не особо заботит. Главное – сейчас. Если я буду хорошо выступать, руководство может пересмотреть свою позицию.

    Я докажу людям своей игрой, что я – игрок высокого уровня. Это все, что я могу, но я борец, и я буду бороться до конца", - сказал Туре.

    Источник: Liverpool Echo

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    23.02.2016 09:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 февраля 2016, 10:34

      Слова красивые а по факту по возрасту по скорости пора в фенербахче или Бешикташ

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