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    Ван Гаал: «Мы участвуем во всех турнирах и можем бороться за много титулов»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Шрусбери" (3:0).

    "Я был очень доволен. На протяжении 70 минут мы играли фантастически профессионально, создавая моменты и забивая голы. Затем мы остались вдесятером, и играть стало сложнее.

    Все скажут, что мы были обязаны обыгрывать "Шрусбери". Для игроков это фантастический результат, потому что мы вышли в четвертьфинал Кубка Англии.

    Мы продолжаем участвовать во всех соревнованиях. Всего на шесть очков отстаем от "Манчестер Сити", у нас еще много возможностей, много титулов, за которые мы можем побороться. Будет нелегко, потому что нужно выиграть много матчей, но это все еще возможно", – сказал ван Гаал.

    Источник: BBC

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    23.02.2016 01:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 23 февраля 2016, 10:32

      Все участвуют во многих турнирах и могут побороться за множество титулов. Но не у всех получается.

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