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    Пеллегрини: «В нашем распоряжении есть только 13 игроков. Мы не могли рисковать новыми травмами»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини после поражения "горожан" в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Челси" (1:5) объяснил, почему выпустил на поле резервный состав.

    "Если бы матч состоялся в субботу, мы были бы в лучшем положении, потому что в среду представляем Англию в Лиге чемпионов, такое расписание больше бы подошло английским клубам.

    Второй фактор, который повлиял на решение о стартовом составе и результат – это то, что сейчас в нашем распоряжении только 13 игроков, и мы не могли рисковать новыми травмами на важнейшем этапе сезона", – отметил специалист.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    22.02.2016 12:45
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