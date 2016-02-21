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    Азар впервые в сезоне забил за «Челси» гол не с пенальти

    Полузащитник "Челси" Эден Азар забил свой первый гол с игры в этом сезоне в официальных матчах за лондонский клуб. Данное событие произошло в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити". 25-летний бельгиец точно пробил со штрафного удара и установил промежуточный счет 4:1 в пользу синих.

    Напомним, единственный гол, который забил Азар в нынешнем сезоне, был оформлен им с пенальти в кубковом матче с "Милтоном" (5:1). Кроме того, впервые с марта 2014 года полузащитник отдал две результативные передачи за игру.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2016 20:33
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