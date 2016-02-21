Главный редактор «Эха Москвы»: «Бездарную игру «Локомотив» перекрыл политическим скандалом»

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в эфире радиостанции сообщил, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов стал пешкой внутриклубной политики.

"Мне говорили о том, что это сделала Ольга Смородская, что это он (Дмитрий Тарасов) не сам решил. Мне не LifeNews говорил, у меня есть люди в клубе. Говорили, что это был абсолютно политический жест для решения каких-то внутренних проблем клуба, которых я не понимаю, для привлечения внимания.

Прав Вася Уткин, что все говорят о майке и забыли, как бездарно "Локомотив" проиграл этот матч. Решили перекрыть политическим скандалом. Ничего, кроме жалости, у меня это не вызывает", – заявил Венедиктов.