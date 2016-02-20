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    Бобич: «Нойштедтер взбодрит сборную России и добавит ей огня»

    Бывший нападающий сборной Германии Фреди Бобич поделился мнением о ситуации с получением российского паспорта полузащитником "Шальке-04" Романом Нойштедтером.

    – Хотелось бы узнать ваше мнение о футболисте с российскими корнями Романе Нойштедтере, который играет в "Шальке-04".

    – Это известный и высокопрофессиональный футболист. Я слышал о нем, благодаря сборной России. Знаю о том, что он скоро получит российский паспорт для того, чтобы выступать за национальную команду вашей страны. Надеюсь, он сможет улучшить игру сборной России, потому что это футболист с нереальным опытом. Думаю, что Роман сможет взбодрить российскую команду и добавить огня, поможет ей достичь более высоких результатов.

    Источник: Eurofootball

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    20.02.2016 20:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 23:06

      Что этот Бобик знает о сборной России? Что сможет занюханный немчик привнести в её игру?

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