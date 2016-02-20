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    Дуглас Коста может покинуть «Баварию» ради Гвардиолы

    Хавбек "Баварии" Дуглас Коста может летом перебраться в "Манчестер Сити" вслед за наставником мюнхенцев Хосепом Гвардиолой. Испанский специалист, который как известно возглавит клуб из Манчестера по завершении этого сезона, не хочет расставаться с бразильским игроком и хотел бы продолжить работать с ним уже в составе "горожан".

    В текущем сезоне на счету Косты два забитых мяча и девять голевых передач в 16-ти встречах Бундеслиги. В пяти поединках Лиги чемпионов 25-летний полузащитник отличился дважды.

    Источник: Globo

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    20.02.2016 18:44
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