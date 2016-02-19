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    Панов: «Шансы выйти в следующий раунд есть у всех наших клубов, даже у «Локомотива»

    Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Александр Панов попробовал найти причину неудачных выступлений российских клубов на неделе в еврокубках. Напомним, что в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" в Стамбуле уступил "Фенербахче" (0:2), "Краснодар" в Праге проиграл местной "Спарте" (0:1), а "Зенит" потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде против "Бенфики" (0:1).

    "Это связано с долгим зимним перерывом после окончания первой части чемпионата России. Все наши команды еще не успели набрать нужные кондиции. Что касается шансов на выход в следующий раунд, они есть у всех, даже у "Локомотива", - сказал Панов.

    Источник: Lenta

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    19.02.2016 17:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 19 февраля 2016, 21:59

      ЦСКА в 2005 году и Зенит в 2007 году почему то смогли набрать кондиции,причем обе команды уверенно завоевали трофеи! Так что если команда за полтора месяца неспособна дать результат,то и за три ненамного будет выглядеть лучше-все это оправдание собственных просчетов !

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 февраля 2016, 20:57

      Шансы есть у всех,даже у Рапида!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 17:48

      Согласен с Пановым!

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