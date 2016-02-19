Орлов: «Тарасову хотелось попасть. И он попал везде, сейчас о нем все говорят, даже в Петербурге»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил свое мнение о поступке полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова, который сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина.

"Это чистый PR-ход футболиста Тарасова. Вот сегодня есть такие футболисты, да и не только футболисты, которым кажется, что чем больше их показывают и о них говорят, количество упоминаний, понимаете, и рассуждающих, что кроме некролога все остальное — PR. Вот по этому принципу существует, видимо, и Тарасов.

Но сейчас ему если влепят 10 игр дисквалификации в европейских турнирах, вы понимаете, что он выпадает, что он уже не нужен будет "Локомотиву", если "Локомотив" будет играть в еврокубках? Ему могут дать 10 матчей дисквалификации. Почему клуб опомнился и они сами решили его наказать? Чтобы в Европе знали, что клуб уже сделал выводы. Потом — ты можешь носить футболку, рубашку, все, что угодно с изображением кого угодно, но за пределами стадиона.

Акция была в одном — я думаю, что Путин его об этом не просил, это медвежья услуга, правильно? Это акция его личная, PR. Ему хотелось, чтобы он попал. И он попал везде, сегодня о нем все говорят, даже в Петербурге. Значит — он прославился. Но это неумный поступок", - сказал Орлов.