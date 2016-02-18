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    Срна: «Шахтер» должным образом подготовился к «Шальке»

    Защитник и капитан "Шахтера" Дарио Срна рассказал о подготовке к матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Шальке".

    "Да, у нас была длинная пауза. "Шахтер" должным образом подготовился к "Шальке". Это очень хорошая молодая команда, в которой также есть опытные футболисты. Я верю в свою команду!

    Несмотря на то что продали одного из наших лидеров – Алекса Тейшейру. Считаю, у нас есть игроки, способные его достойно заменить. И мы должны это показать на поле. Ожидаю хорошей игры", - заявил на предматчевой пресс-конференции Срна.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Шальке" состоится в четверг, 18 февраля. Свисток о начале встречи прозвучит в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    18.02.2016 08:15
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