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    Дракслер: «Если так же сыграем в ответной встрече, то пройдем дальше»

    Полузащитник "Вольфсбурга" Юлиан Дракслер поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Гента" (3:2). В этой игре Дракслер забил два гола.

    "Мы провели отличный матч. Пропустить два гола от "Гента" – это не очень хорошо, но у нас есть все шансы пройти дальше.

    Я всегда счастлив, когда забиваю, и, конечно, Лига чемпионов – это что-то особенное для меня, мне нравится выступать в этом турнире. Это хороший для нас результат, и если мы сыграем так же и в ответной встрече, то выйдем в четвертьфинал", – сказал Дракслер.

    Источник: BBC

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    18.02.2016 01:28
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