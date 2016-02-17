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    «Локомотив» оштрафовал Тарасова за футболку с Путиным

    "Локомотив" дал оценку действиям полузащитника команды Дмитрия Тарасова, который по завершении матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина.

    "ФК "Локомотив" считает недопустимым поступок футболиста команды Дмитрия Тарасова по завершении матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче".

    Организатор соревнования не допускает демонстрацию участниками матчей каких-либо изображений, даже если они носят доброжелательный характер. Политическая, идеологическая или религиозная пропаганда находятся под запретом на территории футбола, и ФК "Локомотив" полностью разделяет позицию УЕФА по данному вопросу.

    К сожалению, сотрудники нашего клуба не могли предотвратить инцидент: футболист никого не посвящал в свои планы. Инициатива Дмитрия вышла неуместной и вредной как для клуба, так и для него самого. Дмитрий Тарасов получит дисциплинарное взыскание согласно личному контракту с ФК "Локомотив", - говорится в заявлении "Локомотива".

    Напомним, что УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство по поводу действий Тарасова и футболист может получить длительную дисквалификацию.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    17.02.2016 16:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 23 февраля 2016, 18:56

      играть надо, а не в майке с Путиным щеголять. Патриотизм на поле надо было показывать и за страну убиваться, а не после игры показывать какой он смелый.

      0
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 18 февраля 2016, 23:14

      да лан,чувак высказал свою позицию.
      срать на турок,это ж чурки

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 февраля 2016, 12:22

      Теперь от турок однозначно будет ответка в Москве. Вопрос какая? Лучше бы в футбол играли, а не х.. страдали.

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 18 февраля 2016, 01:13

      За такой лже-патриотизм, конечно, надо наказывать ! Любовь к Родине и клубу на футбольном поле надо проявлять в игре. Находясь сейчас в Турции, надо всегда думать головой, а не отсиженной жопой с косыми ногами. Тем более зная, что СПОРТ - ВНЕ ПОЛИТИКИ !!! Нагадил и стране, и клубу, и Путину... Во время дисквалификации пусть с мячом побегает по шпалам, в гордом одиночестве. С ув.

      1
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 17 февраля 2016, 18:59

      турки указали свое место локомотиву,пусть играет вон с дном аля ска энергия и выигрывает на уровне русского футбола,нечего вообще лезть играть в европе если кривые ноги!!!

      -2
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      Рейтинг: +10

      ason29 17 февраля 2016, 18:54

      По совету жены,она знает как пропиарить!, а вобще похер,Локо должно быть стыдно за такую игру а не за поступок Тарасова!

      2
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      Рейтинг: +92

      taben 17 февраля 2016, 18:36

      Да ему насрать. Он итак полсезона на трибунах провел - вот снова побудет зрителем. Интервью даст на МатчТВ. Майки распродаст. А зарплата все равно капает.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 18:00

      А если бы на майке был Обама?

      4
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > Aztec58 17 февраля 2016, 19:28

      Сделали бы вид что не заметили!

      3
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      Рейтинг: +13

      alex742 17 февраля 2016, 17:50

      ПИАРА ему маловато было!))

      -2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 17 февраля 2016, 17:50

      Гонят...а когда футболист перехрещивается или падает на колени и благодарит Аллах разве это не религиозные действия на поле??? Нубы несчастные

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > тигрик 17 февраля 2016, 18:19

      Одно дело когда он там кого-то тихо благодарит — это его личное дело. Но если бы кто-то вышел в футболке «Нет бога кроме Аллаха» или еще чем-нибудь подобном, особенно в христианской стране, это была бы провокация, и я уверен, что ее бы наказали.

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