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    Лига чемпионов. «Бенфика» вырвала победу у «Зенита»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" одолела "Зенит" со счетом 1:0. Гол на 90-й минуте забил Жонас.

    Ответная встреча этих команд пройдет 9 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Бенфика (Португалия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Жонас, 90.

    Бенфика: Сезар, Линделоф, Элизеу, Жардел, Алмейда, Самарис, Гайтан, Санчес, Митроглу (Хименес, 63), Жонас, Пицци (Карсела-Гонсалес, 69).

    Зенит: Лодыгин, Анюков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Данни (Маурисио, 87), Шатов (Жирков, 81), Хави Гарсия, Витсель, Халк, Дзюба (Кокорин, 73).

    Предупреждения: Алмейда, 17; Витсель, 32; Жардел, 34; Пицци, 42; Гарсия, 59; Кришито, 67; Кришито, 89; Жонас, 90+1.

    Удаление: Кришито, 89.

    Судья: Джанлука Рокки.

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2016 00:35
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 18 февраля 2016, 00:43

      Ты наверно другой матч смотрел)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 17 февраля 2016, 10:51

      Не осилил второй тайм после первого. С таким количеством классных игроков выского уровня наблюдать детские обрезки, отсутствие каких-то выраженных такических действий - просто бей-беги. В довесок ко всему еще голос Орлова...
      Просто сплошная беда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 февраля 2016, 09:54

      За полтора месяца сборов так и не смогли подойти в форме к одному важному матчу,причем не помогли и профессионалы-легионеры! Вопрос только один-сколько месяцев нужно игрокам,чтобы команда начала показывать осеннюю игру?

      0
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 17 февраля 2016, 09:08

      Противопоказано нам играть после зимней спячки. Вторая игра такой же будет - дальше Бенфика пойдёт. Осень - вот наше время года.

      -1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 17 февраля 2016, 08:45

      Зеееенит стал крепким, зенит стал цельным, зееенит сильней бенфики, у бенфики сейчас нет супер игроков!.. зенит должен выходить всегда из группы и проходить бенфику, это бенфике счастье выйти из группы.. 0-1 а че они радуются, как буд то лч выиграли? орлов бб совсем уж поехал на почве зенита.
      а разве на выезде лучше 0-0 сыграть или же гол забить который будет ситаться как 2 или опять орел поехал?..

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 февраля 2016, 08:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      опустили зеньку с их неадекватными болелами на землю))))
      А то возомнили себя пупками Земли российской, а на деле 6-я команда )))) аха-ха

      -5
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Klaido 18 февраля 2016, 00:41

      Я ржу)))))

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 17 февраля 2016, 08:01

      Вот и песенке конец !

      -1
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      Рейтинг: +22

      Менестрель 17 февраля 2016, 05:54

      с такой игрой нефиг ловить. бездарная, безволевая ходьба пешком, к выигрышам не приводит. стыдно было смотреть. пацаны во дворе лучше знают, что делать с мячом.

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 февраля 2016, 05:21

      Хреново, но не смертельно. В ответном должны выигрывать.

      6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 февраля 2016, 01:23

      Что за народ здесь? Именно так злорадствуют хохлы на любые неудачи в России. Матч был что надо! А вот Кришито надо навалять

      3
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