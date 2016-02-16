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    Черевченко: «Могло быть и хуже, счет оставляет надежду»

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко прокомментировал игру своих подопечных в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

    "Фенербахче" имел преимущество в плане физики и психологии. Результат мог быть и хуже, но счет 0:2 оставляет надежду.

    Конечно, для игры на контратаках не хватало скорости, которая была у Ниасса. Практически все моменты мы создали после стандартов.

    Перед игрой предупреждали ребят, что будет много фланговых навесов. В итоге два гола получили именно после передач с флангов. Будем исправлять ошибки. Уверен, что "Фенербахче" не будет легко в Москве", – сказал Черевченко.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.02.2016 22:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 17 февраля 2016, 00:35

      Такой Локо дома не выиграет.

      1
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      Рейтинг: +11

      maxon032 16 февраля 2016, 22:55

      надеемся на ответный матч, но если честно, шансов очень мало.

      1
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      Рейтинг: +11

      maxon032 16 февраля 2016, 22:53

      отсутствие Ниасса никак не могла сказаться на технике игроков( приём, пас), которые сегодня были на 0 уровне, моё мнение.

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