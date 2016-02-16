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    Зидан: «Марсело нужно хорошо поспать»

    Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы".

    "Мы хотим пройти дальше и сделаем все возможное. Прошлое остается в прошлом, я смотрю вперед и думаю о том, что нужно сделать, чтобы выйти в следующий раунд.

    Марсело сыграет, если будет в порядке. Я думаю, что он готов. Ему нужно хорошо поспать, а там будет видно.

    Мы готовы к матчу. Лига чемпионов очень важна для всех – для игроков, фанатов, команды, тренера. Мы отдадим на поле все силы", – сказал Зидан.

    Источник: Twitter

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    16.02.2016 21:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 17 февраля 2016, 10:46

      поспать, поиграть в плейстейшн и выйти на поле. Кое-кому в свое время это помогло :)

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