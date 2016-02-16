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    Сын Гусина стал игроком киевского «Динамо»

    Киевское "Динамо" подписало трудовое соглашение с полузащитником Андреем Гусиным, который выступал за юношескую команду "Днепра".

    По информации источника, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Сейчас Андрей Гусин тренируется вместе с футболистами "Динамо-2".

    "Я рад, что вернулся в "Динамо", постараюсь проявить себя здесь как можно лучше и принести пользу команде", – сказал Гусин.

    Напомним, что Гусин – сын экс-футболиста "Крыльев Советов", "Сатурна", киевского "Динамо" и сборной Украины Андрея Гусина, который погиб в сентябре 2014 года.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    16.02.2016 17:11
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